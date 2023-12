PepsiCo Aktie: Das sieht interessant aus!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein überkauftes Wertpapier könnte kurzfristig Kursrücksetzer erfahren, während bei einem überverkauften Wertpapier eher Kursgewinne möglich sind. Bei Pepsico liegt der RSI7 derzeit bei 67,85 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird dem Wertpapier ein "Neutral"-Rating für den 7-Tage-RSI verliehen. Der 25-Tage-RSI von Pepsico liegt bei 50,05 und zeigt ebenfalls an, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Auch hier erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs liegt dieser bei 178,1 USD, während die Aktie selbst bei 167,68 USD notiert. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -5,85 Prozent und wird daher als "Schlecht" bewertet. Der GD50 der vergangenen 50 Tage beträgt derzeit 165,97 USD, was einer Distanz von +1,03 Prozent entspricht und somit als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt wird das Wertpapier daher als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionsintensität im Internet und die Häufigkeit der Stimmungsänderung spielen ebenfalls eine Rolle bei der Bewertung von Aktien. Bei Pepsico wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnete jedoch eine negative Entwicklung, wodurch das langfristige Stimmungsbild als "Schlecht" eingestuft wird.

In Bezug auf den Aktienkursvergleich hat Pepsico im vergangenen Jahr eine Rendite von -5,15 Prozent erzielt, was 158,34 Prozent unter dem Durchschnitt im Verbrauchsgütersektor liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Getränke" beträgt -12,89 Prozent, wobei Pepsico aktuell 7,74 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

