PepsiCo-Aktie hat ein Kursziel von 186,77 EUR

Nach Ansicht von Analysten ist die PepsiCo-Aktie derzeit nicht angemessen bewertet. Das wahre Kursziel liegt bei +8,68% des aktuellen Preises.

• PepsiCo: Anstieg um +1,03% am 02.06.2023

• Durchschnittliches Kursziel: 186,77 EUR

• Guru-Rating für PepsiCo bleibt auf dem gleichen Niveau wie zuvor mit einem Wert von 3,59

Am gestrigen Handelstag verzeichnete PepsiCo einen Anstieg von +1,03%. Damit ergibt sich eine positive Bilanz der letzten fünf Handelstage – also einer vollständigen Woche – mit einem Plus von insgesamt +0,96%. Der Markt scheint derzeit relativ ausgewogen zu sein.

Ob die Analysten in den Bankhäusern eine solche Entwicklung erwartet hätten? Die Stimmung jedenfalls ist eindeutig.

Das aktuelle mittelfristige Kursziel für die Aktien von PepsiCo liegt bei 186,77 EUR laut Durchschnittsbewertung der Bankanalysten. Wenn...