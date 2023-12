PepsiCo Aktie: Das hat Gewicht!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI für Pepsico liegt derzeit bei 51,94 Punkten für die letzten 7 Tage, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" bewertet wird. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit einem Wert von 48,47 im neutralen Bereich, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten hauptsächlich positive Einschätzungen für Pepsico abgegeben, was zu einem durchschnittlichen Rating von "Gut" führt. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 197,88 USD, was eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie ergibt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist insgesamt positiv, obwohl in den letzten Tagen auch negative Themen diskutiert wurden. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Gut"-Empfehlung basierend auf den Meinungen in den sozialen Medien.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt auf 200-Tage-Basis bei 178,24 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 167 USD liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht". Beim gleitenden Durchschnitt auf 50-Tage-Basis liegt der letzte Schlusskurs hingegen nahe am gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich damit eine neutrale bis positive Einschätzung für die Pepsico-Aktie basierend auf verschiedenen Analysemethoden.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre PepsiCo-Analyse vom 17.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich PepsiCo jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen PepsiCo-Analyse.

