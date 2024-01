PepsiCo Aktie: Ein handfester Grund

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Für die Pepsico-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 65, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, welcher bei 53,31 liegt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Pepsico.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 6 mal die Einschätzung "Gut", 3 mal die Einschätzung "Neutral" und 0 mal das Rating "Schlecht" für die Pepsico vergeben, was langfristig zu einem Rating von "Gut" führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Pepsico vor. Die Analysten erwarten eine Kursentwicklung von 18,54 Prozent mit einem mittleren Kursziel von 197,88 USD, was als "Gut"-Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Pepsico mit 166,92 USD um -6,1 Prozent vom GD200 (177,77 USD) entfernt ist, was als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 167,91 USD, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Pepsico-Aktie daher als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Stimmung und Aufmerksamkeit in den sozialen Medien zeigt eine Zunahme negativer Kommentare über Pepsico in den letzten Wochen und eine steigende Aufmerksamkeit. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.

PepsiCo kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich PepsiCo jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen PepsiCo-Analyse.

PepsiCo: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...