PepsiCo Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

Die Analystenbewertung für Pepsico zeigt, dass in den letzten zwölf Monaten 6 positive, 3 neutrale und keine negativen Einschätzungen von Analysten vorliegen, was im Durchschnitt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 197,88 USD, was einem möglichen Anstieg um 18,3 Prozent entspricht. Daher erhält die Pepsico-Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung.

Der Relative Stärke-Index (RSI) deutet auf eine "Schlecht"-Einstufung hin, da der RSI für Pepsico bei 84,22 liegt. Der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, ergibt eine "Neutral"-Einschätzung.

Das Anleger-Sentiment zeigt vorwiegend positive Meinungen zu Pepsico in den sozialen Medien. In den vergangenen Tagen wurden weder stark positive noch negative Meinungen veröffentlicht, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage ergibt eine negative Bewertung für die Pepsico-Aktie. Auf Basis der letzten 50 Handelstage wird jedoch eine neutrale Bewertung verzeichnet.

Zusammenfassend ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Gut" für die Pepsico-Aktie basierend auf den Empfehlungen von Analysten, dem Anleger-Sentiment und der technischen Analyse.

