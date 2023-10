PepsiCo-Aktie: Zeit für einen Turnaround!

Die PepsiCo-Aktie (WKN: 851995) hat zuletzt kein so gutes Bild abgegeben. In 2023 handelt das Papier mit über -11% im Minus, seit dem Rekordhoch von Mitte Mai bei 196,88 US$ belaufen sich die Abgaben sogar auf mehr als -18%. Auf die Zahlen aus der vergangenen Woche reagierte der Kurs zunächst mit Gewinnen, fiel dann aber wieder zurück. Wie wird sich die Aktie weiter entwickeln?