PepsiCo Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Die Analysteneinschätzung für die Pepsico-Aktie zeigt, dass von insgesamt 9 Bewertungen in den letzten zwölf Monaten 6 als "Gut", 3 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Das ergibt im Durchschnitt ein "Gut"-Rating für das Wertpapier. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates. Die durchschnittlichen Kursziele liegen bei 197,88 USD, was bedeutet, dass die Aktie um 16,82 Prozent steigen könnte. Daher lautet die Empfehlung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Pepsico-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage liegt bei 46, und der RSI der letzten 25 Tage bei 47,39. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung basierend auf der RSI-Analyse.

In Bezug auf die technische Analyse ist die Pepsico-Aktie derzeit 1,74 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt -4,86 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität langfristig sehr hoch ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings gab es eine negative Veränderung in der Rate der Stimmungsänderung, wodurch das langfristige Stimmungsbild als "Schlecht" eingestuft wird. Zusammenfassend erhält die Pepsico-Aktie damit insgesamt eine "Gut"-Bewertung von den Analysten.

