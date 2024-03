PepsiCo Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Der Aktienkurs von Pepsico hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -2,1 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Getränke"-Branche im Durchschnitt um -1,33 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -0,76 Prozent im Branchenvergleich für Pepsico bedeutet. Der "Verbrauchsgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 35,62 Prozent im letzten Jahr, und Pepsico lag 37,72 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser ähnlichen Rendite im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich wird Pepsico in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung abgegeben haben, ergibt sich für Pepsico insgesamt eine positive Einschätzung. Es liegen 5 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen vor. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Pepsico liegt bei 202,2 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 17,54 Prozent entspricht. Dies führt zu einer insgesamt positiven Bewertung.

Die Diskussionen auf den sozialen Medien deuten auf eine überwiegend positive Einschätzung und Stimmung rund um den Titel von Pepsico hin. In den letzten Wochen wurden viele positive Meinungen zu dem Unternehmen geäußert, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Gut" bewertet werden kann.

Allerdings wurde in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen bei Pepsico festgestellt. Dies wird darauf zurückgeführt, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders negativen Themen gezeigt hat. Auch die Aufmerksamkeit über das Unternehmen in den sozialen Medien hat abgenommen. Aufgrund dieser Faktoren wird Pepsico in Bezug auf das Sentiment und den Buzz mit "Schlecht" bewertet.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre PepsiCo-Analyse vom 25.03. liefert die Antwort:

Wie wird sich PepsiCo jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen PepsiCo-Analyse.

PepsiCo: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...