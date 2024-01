PepsiCo Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 9 Analystenbewertungen für die Pepsico-Aktie stattgefunden. Davon wurden 6 Bewertungen als "Gut", 3 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft. Dies führt zu einem Gesamtrating von "Gut" für die Pepsico-Aktie. Im letzten Monat gab es keine neuen Bewertungen von Analysten. Das durchschnittliche Kursziel, das von den Analysten festgelegt wurde, beträgt 197,88 USD. Dies bedeutet ein Aufwärtspotenzial von 14,41 Prozent, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 172,95 USD. Somit ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung für die Pepsico-Aktie auf Basis der Analystenbewertungen.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien zum Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Pepsico eher neutral diskutiert, ohne wesentliche Richtungsausschläge in der Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Daher erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung aufgrund des aktuellen Stimmungsbildes. Automatische Analysen der Kommunikation zeigen, dass in letzter Zeit vor allem "Gut"-Signale im Vordergrund standen. Somit erhält Pepsico insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Sentiments.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Pepsico bei 172,95 USD liegt, was eine -2,83-prozentige Entfernung vom GD200 (177,98 USD) darstellt und somit ein "Neutral"-Signal aus charttechnischer Sicht ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 167,15 USD, was einen Kursabstand von +3,47 Prozent darstellt und somit ebenfalls ein "Neutral"-Signal für den Aktienkurs ergibt. Insgesamt wird der Kurs der Pepsico-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Pepsico-Aktie ein Neutral-Titel. Der RSI7 für sieben Tage ergibt einen Wert von 0,17, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht. Der RSI25 für 25 Tage ergibt einen Wert von 42,63, was eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Somit ergibt sich insgesamt ein Ranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

