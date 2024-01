PepsiCo Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Die technische Analyse der Pepsico-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie derzeit bei 177,25 USD verläuft. Da der Aktienkurs bei 165,11 USD liegt, ergibt sich ein Abstand von -6,85 Prozent, was die Einstufung als "Schlecht" zur Folge hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 168,04 USD, was einer Differenz von -1,74 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich auf Basis dieser beiden Zeiträume eine "Neutral"-Bewertung.

Von den insgesamt 9 Analystenbewertungen der Pepsico-Aktie aus den vergangenen zwölf Monaten sind 6 als "Gut", 3 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft. Somit erhält das Wertpapier im Durchschnitt ein "Gut"-Rating. Aus den Kurszielen der Analysten ergibt sich ein Durchschnitt von 197,88 USD, was eine mögliche Steigerung um 19,84 Prozent vom letzten Schlusskurs von 165,11 USD bedeutet, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Das Anleger-Sentiment für die Pepsico-Aktie zeigt vorwiegend negative Meinungen in den sozialen Medien, während der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen weder stark positiv noch negativ auf das Unternehmen eingegangen ist. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung für die Anleger-Stimmung. Allerdings zeigen weitere Studien, dass überwiegend "Gut"-Signale abgegeben wurden, was zu einer "Gut"-Bewertung auf analytischer Ebene führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung der Anleger-Stimmung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor liegt die Rendite der Pepsico-Aktie bei -5,15 Prozent, was mehr als 173 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Im Branchenvergleich der "Getränke"-Branche liegt die Rendite von Pepsico mit 7,31 Prozent deutlich über dem Durchschnitt von -12,46 Prozent. Diese gute Entwicklung führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Sollten PepsiCo Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich PepsiCo jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen PepsiCo-Analyse.

PepsiCo: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...