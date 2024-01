PepsiCo Aktie: Was war das denn?

Die Aktie von Pepsico wird anhand verschiedener Analysen bewertet. In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird die Aktie als unterbewertet eingestuft, da ihr Wert (24,04) 23 Prozent niedriger ist als der der Vergleichsunternehmen aus der Branche "Getränke" (31,13). Die technische Analyse zeigt jedoch gemischte Ergebnisse. Der längerfristige gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 176,92 USD, während der letzte Schlusskurs bei 167,86 USD liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 168,02 USD, was nahe dem letzten Schlusskurs liegt und somit zu einem "Neutral"-Rating führt. Die Dividendenpolitik der Aktie wird als "Schlecht" bewertet, da Pepsico niedrigere Dividenden ausschüttet als der Branchendurchschnitt. Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, dass Pepsico weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt führt. Insgesamt wird Pepsico auf Basis der verschiedenen Analysen mit einem "Neutral"-Rating versehen.

