PepsiCo Aktie: Was für ein Erfolg!

In den letzten 12 Monaten hat Pepsico eine Performance von -5,15 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Getränke"-Branche im Durchschnitt um -15,59 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Pepsico eine Outperformance von +10,45 Prozent erzielt hat. Im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 167,82 Prozent, und Pepsico lag 172,97 Prozent darunter. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Es war keine klare Richtung zu erkennen, weder im positiven noch im negativen Bereich. Allerdings wurde verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Pepsico gesprochen. Aufgrund statistischer Auswertungen auf Basis großer historischer Datenmengen wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet. Es gab 4 "Gut"-Signale und kein "Schlecht"-Signal bezüglich der Kommunikation, was zu einer "Gut" Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 9 Analystenbewertungen für die Pepsico-Aktie abgegeben. Davon waren 6 Bewertungen "Gut", 3 "Neutral" und 0 "Schlecht". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Gut"-Rating für die Pepsico-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 197,88 USD, was einem Aufwärtspotential von 15,74 Prozent entspricht. Daher erhält Pepsico eine "Gut"-Empfehlung für diesen Punkt der Analyse.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats verbesserte sich die Stimmungslage der Anleger zunehmend, was als positiv bewertet wird. Das Unternehmen wurde mehr diskutiert als üblich und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Pepsico-Aktie also ein "Gut"-Rating.

