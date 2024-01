PepsiCo Aktie: War die Aufregung umsonst?

Die Analyse der Analystenmeinungen zu Pepsico ergab, dass in den letzten zwölf Monaten 6 positive, 3 neutrale und keine negativen Bewertungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 197,88 USD, was einem potenziellen Anstieg um 18,3 Prozent entspricht. Daher erhält Pepsico insgesamt eine "Gut"-Empfehlung von den Analysten.

Das Anleger-Sentiment für Pepsico ist positiv, da vorwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Obwohl in den letzten Tagen weder positiv noch negativ über Pepsico diskutiert wurde, ergibt sich insgesamt eine positive Bewertung.

In Bezug auf die Diskussionen in den sozialen Medien zeigt sich eine mittlere Aktivität für Pepsico, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war eher negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Im Branchenvergleich erzielte Pepsico eine Outperformance von +5,53 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Getränke"-Branche, die im Durchschnitt um -10,68 Prozent gefallen sind. Im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Rendite von Pepsico jedoch 165,17 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

