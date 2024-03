PepsiCo Aktie: Das Vertrauen entzogen!

Der Aktienkurs von Pepsico hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -2,1 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") eine Unterperformance von 30,72 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Getränke" beträgt -5,5 Prozent, wobei Pepsico aktuell 3,4 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Konstellation bewerten Experten die Aktie insgesamt als "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) der Pepsico-Aktie für die letzten 7 Tage weist einen Wert von 83 auf, was auf eine Überbewertung hinweist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 57,6, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Pepsico.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 5-mal die Einschätzung "Gut" und 0-mal die Einschätzung "Neutral" oder "Schlecht" für Pepsico vergeben, was dem Titel langfristig das Rating "Gut" einbringt. Auf Basis des aktuellen Kurses von 147 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 37,55 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 202,2 USD, was als positive Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt erhält die Bewertung durch institutionelle Analysten daher die Stufe "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Pepsico-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 174,77 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 147 USD deutlich darunter liegt (-15,89 Prozent). Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (166,02 USD) weist auf eine Unterperformance hin. Somit wird die Pepsico-Aktie für die einfache Charttechnik insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

