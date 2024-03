PepsiCo Aktie: Tolle Nachrichten für alle Bullen!

Die Diskussionen über Pepsico in den sozialen Medien vermitteln ein deutliches Signal über die aktuellen Einschätzungen und Stimmungen zu diesem Unternehmen. In den letzten beiden Wochen wurden insgesamt positive Meinungen und Kommentare zu dem Wert häufiger geäußert. Auch die behandelten Themen waren überwiegend positiv. Daher stuft unsere Redaktion das Unternehmen insgesamt als "Gut" ein. Zudem ergibt sich auf dieser Ebene ein Handelssignal mit einem "Gut"-Signal, was letztlich zu einer Gesamtbewertung als "Gut"-Aktie führt. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Pepsico bezüglich der Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Hinsichtlich des Sentiments und des Informationsaustauschs in den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen eine Verbesserung des Stimmungsbildes bei Pepsico festgestellt werden. Daher wird die Aktie auch in dieser Hinsicht mit einem "Gut" bewertet. Allerdings wurde eine leichte Reduzierung der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was darauf hindeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Pepsico auf dieser Ebene daher ein "Gut"-Rating.

Bei der technischen Analyse wurde festgestellt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Pepsico-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 175,14 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 170,97 USD nur um -2,38 Prozent abweicht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der gleitende Durchschnitt bei 166,84 USD, und der letzte Schlusskurs liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,48 Prozent). Daher wird die Pepsico-Aktie auch hinsichtlich der einfachen Charttechnik insgesamt mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Analysteneinschätzungen der letzten zwölf Monate zeigen, dass von insgesamt 9 Bewertungen 6 als "Gut", 3 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Dies führt zu einem durchschnittlichen "Gut"-Rating für das Wertpapier. Zwar liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber aus den abgegebenen Kurszielen ergibt sich ein Durchschnitt von 197,88 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 15,74 Prozent steigen könnte. Somit erhält Pepsico von den Analysten insgesamt ein "Gut"-Rating.

