PepsiCo Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Gemäß den Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate erhält Pepsico insgesamt ein "Gut"-Rating, basierend auf 6 positiven, 3 neutralen und 0 negativen Einschätzungen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 197,88 USD, was einem potenziellen Anstieg um 18,49 Prozent vom aktuellen Schlusskurs von 167 USD entspricht. Somit wird die Aktie von Analysten insgesamt positiv bewertet.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist ebenfalls überwiegend positiv, obwohl in den letzten Tagen vermehrt negative Themen diskutiert wurden. Mithilfe einer speziellen Analyse, die die Stimmung in den sozialen Medien berücksichtigt, wird die Anlegerstimmung als "Gut" eingestuft.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in letzter Zeit keine signifikanten Veränderungen. Die Aktie erhält daher eine neutrale Bewertung, da die Diskussionen über Pepsico insgesamt abgenommen haben.

Auch der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Pepsico-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf der kurzfristigen 7-Tage-Basis als auch auf der etwas längerfristigen 25-Tage-Basis. Somit erhält das Unternehmen auch in diesem Punkt eine neutrale Bewertung.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Einschätzung seitens der Analysten und Anleger, während die Aktivität in den sozialen Medien sowie der RSI auf Neutral stehen.

