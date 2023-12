PepsiCo Aktie: Sensationelle Entwicklung

Der Aktienkurs von Pepsico hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -5,15 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Verbrauchsgüter" liegt Pepsico damit 159,16 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Getränke" beträgt -14,31 Prozent, und Pepsico liegt aktuell 9,17 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Pepsico in den sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den Diskussionen der letzten Wochen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 1 Gut-Signal, was zu der Empfehlung "Gut" führt.

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme positiver Kommentare über Pepsico in den sozialen Medien beobachtet, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Aktie erhält insgesamt ein "Gut"-Rating, obwohl über Pepsico weniger diskutiert wurde als normal.

Von insgesamt 9 Analystenbewertungen aus den letzten zwölf Monaten sind 6 Einstufungen "Gut" und 3 "Neutral". Keine der Bewertungen war "Schlecht", was zu einem Durchschnittsrating von "Gut" führt. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten zeigen, dass die Aktie um 17,15 Prozent steigen könnte, was zu einer Empfehlung von "Gut" führt. Insgesamt erhält Pepsico somit ein "Gut"-Rating von den Analysten.

Sollten PepsiCo Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich PepsiCo jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen PepsiCo-Analyse.

PepsiCo: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...