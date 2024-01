PepsiCo Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Die Stimmung und der Buzz um die Aktien sind wichtige Maßstäbe, um die allgemeine Stimmung zu beurteilen. Neben den Analysen von Bankhäusern spielt auch das langfristige Stimmungsbild bei Investoren und Internetnutzern eine Rolle. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung geben einen guten Einblick in die Stimmungslage. Bei der Aktie von Pepsico zeigt sich eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist eine negative Veränderung auf, was auch zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Pepsico bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten, greifen Investoren oft auf den Relative Strength-Index (RSI) zurück. Der RSI für Pepsico liegt bei 40,36, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 51,06, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Im Branchenvergleich erzielte Pepsico in den letzten 12 Monaten eine Performance von -5,15 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Getränke"-Branche zeigt Pepsico eine Outperformance von +7,5 Prozent. Im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor liegt die Performance jedoch um 172,14 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Ergebnisse erhält Pepsico ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In den sozialen Medien wurde Pepsico in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ bewertet. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Schlecht". Die Redaktion hat außerdem 8 positive Signale und 0 negative Signale herausgefiltert, was zu einer "Gut" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Neutral"-Einstufung.

