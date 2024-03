PepsiCo Aktie: Knallt es bald?

In den letzten vier Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz rund um die Aktie von Pepsico in den sozialen Medien. Die Stimmung wird daher als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Pepsico daher ein "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich ein durchschnittlicher Schlusskurs von 174,77 USD für die Pepsico-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 147 USD, was einen Unterschied von -15,89 Prozent ausmacht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 166,02 USD liegt unter dem letzten Schlusskurs, was eine Abweichung von -11,46 Prozent darstellt. Dies führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung auf kurzfristiger Basis.

Die Analyse der Stimmung in den sozialen Medien zeigt, dass die Kommentare und Befunde überwiegend negativ waren. Zusätzlich wurden in den vergangenen zwei Tagen vor allem negative Themen hervorgehoben. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Pepsico-Aktie beträgt aktuell 83, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist. Dies führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt jedoch eine weniger volatile Situation und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Auf dieser Basis ist Pepsico weder überkauft noch -verkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit eine weitere "Schlecht"-Bewertung für Pepsico.

PepsiCo kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich PepsiCo jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen PepsiCo-Analyse.

PepsiCo: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...