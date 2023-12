PepsiCo Aktie: Der Knaller!

Weitere Suchergebnisse zu "Symrise":

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Pepsico ist laut Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt positiv. In den letzten zwei Wochen wurden verschiedene Meinungen und Äußerungen ausgewertet, um weitere Bewertungsfaktoren für die Aktie zu gewinnen. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder überwiegend positive noch negative Diskussionsthemen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Zusätzlich wurden auch konkrete Handelssignale aus den sozialen Medien analysiert, wobei 4 positive und 0 negative Signale festgestellt wurden. Auf dieser Grundlage ergibt sich insgesamt eine "Gut" Empfehlung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Pepsico insgesamt 9 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Gut" ist. Davon setzt sich die Bewertung aus 6 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Im vergangenen Monat fiel die Einstufung der Analysten wie folgt aus: 1 "Gut", 0 "Neutral", 0 "Schlecht", was zu einem Gesamturteil von "Gut" führt. Die durchschnittliche Kursprognose ergibt zudem ein Aufwärtspotenzial von 17,45 Prozent, was die "Gut"-Empfehlung der Analysten unterstreicht.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Pepsico zeigt ein neutrales Niveau von 51,64 für einen Zeitraum von 7 Tagen und 45,73 für einen Zeitraum von 25 Tagen. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" laut der technischen Analyse.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") hat Pepsico im vergangenen Jahr eine Rendite von -5,15 Prozent erzielt, was 159,6 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Getränke" liegt die mittlere jährliche Rendite bei -14,19 Prozent, und Pepsico übertrifft diesen Wert um 9,04 Prozent. Aufgrund dieser Faktoren wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Sollten PepsiCo Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich PepsiCo jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen PepsiCo-Analyse.

