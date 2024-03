PepsiCo Aktie: Ist es vollbracht?

Die Analyse der Analystenmeinungen zu Pepsico ergibt, dass in den letzten zwölf Monaten 5 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen vorliegen, was im Durchschnitt zu einer positiven Bewertung führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie beträgt 202,2 USD, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 147 USD einem potenziellen Anstieg um 37,55 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Pepsico-Aktie somit eine gute Empfehlung von den Analysten.

Die Stimmung der Anleger bezüglich Pepsico wurde auch berücksichtigt, und es wurde festgestellt, dass die Kommentare auf sozialen Plattformen überwiegend negativ waren. In den letzten zwei Tagen wurden hauptsächlich negative Themen diskutiert, was zu einer schlechten Einstufung der Aktie hinsichtlich der Anlegerstimmung führt.

Die technische Analyse basierend auf den letzten 200 Handelstagen zeigt einen Durchschnittsschlusskurs von 174,77 USD für die Pepsico-Aktie. Der letzte Schlusskurs von 147 USD wird als negativ bewertet, was auch für den 50-Tages-Durchschnitt gilt. Die Aktie erhält daher eine schlechte Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Pepsico-Aktie zeigt, dass sie in den letzten 7 Tagen überkauft war, was zu einer negativen Bewertung führt. Auf einer längerfristigen Basis von 25 Tagen ist die Aktie jedoch weder überkauft noch überverkauft, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs eine schlechte Bewertung für die Pepsico-Aktie.

