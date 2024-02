PepsiCo Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

Weitere Suchergebnisse zu "Molecular Partners":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI von Pepsico liegt bei 20,2, was als "gut" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 49,38 und wird daher als "neutral" bewertet. Insgesamt wird die Aktie von Pepsico als "gut" eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine deutlich positive Stimmung und Einschätzungen rund um Pepsico. In den letzten zwei Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen rund um das Unternehmen. Die Redaktion schließt daraus, dass das Unternehmen als "gut" einzustufen ist. Auch das Handelssignal ergibt ein "gut"-Signal, was letztlich zu einer Einstufung als "gut" Aktie führt.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen eine Aufhellung des Stimmungsbildes in den letzten vier Wochen. Die Kommunikationsfrequenz hat jedoch etwas abgenommen. Insgesamt erhält Pepsico daher eine "gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Von insgesamt 9 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten für die Pepsico-Aktie sind 6 als "gut", 3 als "neutral" und 0 als "schlecht" eingestuft. Im Durchschnitt ergibt sich somit eine "gut"-Bewertung für das Wertpapier. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten deuten darauf hin, dass die Aktie um 15,74 Prozent steigen könnte, was zu einer Empfehlung von "gut" führt. Insgesamt erhält Pepsico somit von den Analysten ein "gut"-Rating.

