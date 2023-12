PepsiCo Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

Weitere Suchergebnisse zu "Ceres Power":

Die Aktie der Pepsico wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten insgesamt mit 6 positiven, 3 neutralen und keiner negativen Bewertung versehen. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung von "Gut". Es liegen keine neuen Analystenupdates vor, und das durchschnittliche Kursziel für die Aktie beträgt 197,88 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 18,01 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Bewertungen und Prognosen wird die Gesamteinschätzung der Aktie als "Gut" bewertet.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Verbrauchsgütersektor hat die Aktie von Pepsico im vergangenen Jahr eine Rendite von -5,15 Prozent erzielt, was 158,34 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Getränkebranche beträgt -12,89 Prozent, und Pepsico liegt aktuell 7,74 Prozent über diesem Wert. Auf Basis dieser Vergleiche und Performance wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Diskussionen im Internet wurde eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch negativ, was zu einem langfristigen Stimmungsbild von "Schlecht" führt.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Pepsico auf 178,1 USD, während der aktuelle Kurs bei 167,68 USD liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 165,97 USD, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt wird die Aktie der Pepsico aufgrund der Analystenbewertungen, der Branchenvergleiche, des Sentiments und der technischen Analyse als "Gut", "Neutral" und "Schlecht" eingestuft.

