PepsiCo Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

In den letzten vier Wochen konnte bei Pepsico eine Verbesserung der Stimmungslage verzeichnet werden. Dies führt zu einer positiven Bewertung der Aktie. Jedoch wurde auch eine leichte Reduktion der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Pepsico daher eine "Gut"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs (170,97 USD) der Pepsico-Aktie fast auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (175,14 USD) liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (166,84 USD) liegt nahe dem aktuellen Schlusskurs, was ebenfalls zu einem neutralen Rating führt.

Von insgesamt 9 Analystenbewertungen aus den letzten zwölf Monaten für die Pepsico-Aktie sind 6 Bewertungen "Gut", 3 "Neutral" und 0 "Schlecht". Dies führt zu einem durchschnittlichen "Gut"-Rating für das Wertpapier. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten geben an, dass die Aktie um 15,74 Prozent steigen könnte, was zu einer positiven Empfehlung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen insgesamt positive Meinungen und Themen rund um die Pepsico-Aktie in den letzten Wochen. Dies führt zu einer positiven Einschätzung des Unternehmens. Insgesamt wird die Aktie von Pepsico daher bezüglich der Anlegerstimmung als angemessen bewertet.

