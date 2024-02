PepsiCo Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Die langfristige Meinung der Analysten über die Pepsico-Aktie ist positiv, mit 6 positiven, 3 neutralen und 0 negativen Bewertungen. Es gab keine Analystenupdates im letzten Monat. Das Kursziel der Analysten liegt bei 197,88 USD, was eine zukünftige Performance von 17,88 Prozent bedeuten würde. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt positiv bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz hat die Diskussionsintensität zugenommen, was positiv ist. Allerdings war die Rate der Stimmungsänderung eher negativ, was zu einer insgesamt negativen Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 175,49 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 167,86 USD liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Der GD50 der letzten 50 Tage zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 und 25 Tage liegt bei 42 bzw. 50,04, was auf eine neutrale Einschätzung hinweist.

Insgesamt ergibt die Analyse, dass die Pepsico-Aktie von Analysten als "Gut" bewertet wird, während das Sentiment und die technische Analyse zu einer neutralen bis negativen Bewertung führen.

