PepsiCo Aktie: Anleger sollten aufmerksam bleiben!

PepsiCo, eines der führenden Unternehmen im Bereich der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, steht derzeit im Fokus der Analysten. Die aktuelle Kursentwicklung und das Kursziel von PepsiCo werfen Fragen auf und sorgen für Diskussionen an den Finanzmärkten.

Aktuelle Kursentwicklung und Kursziel

Am 1. März 2024 verzeichnete die Aktie von PepsiCo einen Rückgang um 0,45%. Dies fügt sich in das Gesamtbild einer negativen Kursentwicklung der vergangenen fünf Handelstage, die sich auf -1,43% summiert. Dies könnte auf eine gewisse pessimistische Stimmung am Markt hindeuten.

Das aktuelle Kursziel von PepsiCo liegt bei 164,20 EUR. Die Analysten in den Bankhäusern sind sich einig, dass dies das mittelfristige Kursziel für die Aktie darstellt. Dies würde Investoren ein Potenzial von +8,14% bieten, sofern sich die Prognosen als zutreffend erweisen.

Einschätzungen der Analysten

Die Meinungen der Analysten sind gespalten. Während 6 Analysten die Aktie als starken Kauf empfehlen, sehen 5 weitere Analysten sie als kaufenswert an, allerdings mit einer gewissen Zurückhaltung. 12 Experten positionieren sich neutral und halten die Aktie, während 1 Experte sogar dazu rät, PepsiCo sofort zu verkaufen. Insgesamt sprechen also 45,83% der Analysten immer noch eine optimistische Empfehlung für die Aktie aus.

Guru-Rating und Fazit

Abgesehen von den individuellen Einschätzungen der Analysten kann auch das sogenannte Guru-Rating als Indikator herangezogen werden. Dieses Rating hat sich bisher auf einem stabilen Niveau gehalten.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Aktie von PepsiCo derzeit von den Analysten als unterbewertet angesehen wird. Die unterschiedlichen Meinungen und Empfehlungen spiegeln dabei die Unsicherheit und die Diskussionen wider, die derzeit rund um PepsiCo am Finanzmarkt herrschen. Anleger sollten diese Informationen als Grundlage für ihre eigenen Entscheidungen nutzen und die weitere Entwicklung von PepsiCo aufmerksam verfolgen.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre PepsiCo-Analyse von 03.03.

Wie wird sich PepsiCo jetzt weiter entwickeln?

