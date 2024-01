Peppermint Innovation-Anleger wird’s freuen!

Die Peppermint Innovation-Aktie wird aus charttechnischer Sicht positiv bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) beträgt 0,01 AUD, während der aktuelle Kurs bei 0,021 AUD liegt, was einer Abweichung von +110 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt bei 0,02 AUD, was einer Abweichung von +5 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis, aber insgesamt erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Peppermint Innovation-Aktie liegt bei 28,57, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 40,91, was zu einer "Neutral"-Bewertung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich dadurch ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionen rund um Peppermint Innovation besonders positiv waren. Das langfristige Stimmungsbild wird daher mit "Gut" bewertet. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was auch zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde überwiegend positiv über Peppermint Innovation diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Gut"-Bewertung.