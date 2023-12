Pepper Money Aktie: Wieso Anleger hier erstmal warten sollten!

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen zu betrachten. Aktuell liegt der RSI-Wert von Pepper Money -Australia bei 37,5, was als "Neutral" eingestuft wird, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Bei einer Ausweitung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 46, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich somit für den RSI eine Einstufung von "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Pepper Money -Australia-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1,31 AUD. Der letzte Schlusskurs von 1,22 AUD weicht um -6,87 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, liegt der letzte Schlusskurs von 1,21 AUD nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,83 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält die Aktie für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Auch die Stimmung der Anleger spielt eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Analysen sozialer Plattformen zeigen überwiegend negative Kommentare zu Pepper Money -Australia, obwohl in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen diskutiert wurden. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" hinsichtlich der Stimmung.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie werden ebenfalls untersucht. Dabei zeigt sich eine unterdurchschnittliche Aktivität in Beiträgen und Diskussionen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Pepper Money -Australia war in diesem Zeitraum kaum vorhanden, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit ergibt sich für das langfristige Stimmungsbild eine Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht".

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Pepper Money -Australia-Aktie gemäß der technischen Analyse und der Stimmung der Anleger als "Neutral" eingestuft wird, während das langfristige Stimmungsbild eher negativ ausfällt.