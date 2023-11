Pepper Money Aktie: War die Aufregung umsonst?

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, gibt Auskunft über die Bewegungen der Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen in Relation zu allen Bewegungen setzt. Der RSI von Pepper Money -Australia liegt bei 51,43, was auf eine neutrale Situation hinweist. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Eine ähnliche Bewertung ergibt sich auch beim RSI25, der den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnt und aktuell bei 57 liegt. Auch hier wird die Situation als neutral eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Pepper Money -Australia in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie eine neutrale Bewertung. Allerdings wurde über das Unternehmen deutlich mehr diskutiert als normal, und es gibt eine steigende Aufmerksamkeit. Dies führt zu einer guten Bewertung für die Aktie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Pepper Money -Australia-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 1,34 AUD liegt. Dieser Wert liegt deutlich unter dem aktuellen Schlusskurs von 1,175 AUD, was einer Abweichung von -12,31 Prozent entspricht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich ein ähnliches Bild, wobei der letzte Schlusskurs (1,26 AUD) ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt liegt, was einer Abweichung von -6,75 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Ergebnisse wird die Aktie sowohl auf langfristiger als auch kurzfristiger Basis mit einer schlechten Bewertung versehen.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Pepper Money -Australia eingestellt waren. Es gab 11 Tage lang keine negative Diskussion, und an drei Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind vornehmlich neutral, was zu einer guten Einschätzung der Anlegerstimmung führt. Insgesamt erhält Pepper Money -Australia daher von der Redaktion ein gutes Rating in Bezug auf die Anlegerstimmung.