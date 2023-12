Pepper Money Aktie: Ist das noch normal?

Die Pepper Money -Australia wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 1,31 AUD, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (1,265 AUD) um -3,44 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 1,21 AUD, was einer Abweichung von +4,55 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie in diesem Zeitraum auch als "Neutral"-Wert bewertet. Insgesamt ergibt sich somit die Einschätzung "Neutral".

Die technische Analyse betrachtet auch den Relative Strength-Index (RSI), welcher das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf misst. Der RSI für die Pepper Money -Australia beträgt aktuell 10, was als überverkauft gilt. Für den RSI25 ergibt sich ein Wert von 43, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält die Aktie auf Basis des RSI die Einstufung "Gut".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Pepper Money -Australia vor allem negativ diskutiert, wobei an fünf Tagen positive Themen überwogen. Aktuell sind es jedoch vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger wecken, weshalb die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung erhält.

Die Stimmung um die Pepper Money -Australia hat sich in den vergangenen Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war jedoch in den letzten vier Wochen erhöht, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.