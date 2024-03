Pepper Foodrvice Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Der Relative Strength Index (RSI) von Pepper Food Service liegt bei 40 für die letzten 7 Tage, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der RSI auf 25-Tage-Basis beträgt 39,6 und bestätigt ebenfalls die neutrale Einschätzung. Insgesamt erhält das Unternehmen daher eine "Neutral"-Bewertung nach RSI.

In Bezug auf die Dividende liegt das Verhältnis von Dividende zu Aktienkurs bei 0, was eine negative Differenz von -1,47 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" ergibt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Pepper Food Service eine "Schlecht"-Bewertung.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Pepper Food Service beträgt 20, im Vergleich zu einem Branchendurchschnitt von 66. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist, was eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion zur Folge hat.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen neutral über Pepper Food Service waren. Auch in den letzten Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieser Stimmung erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.