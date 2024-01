Pepper Foodrvice Aktie: Lieber beobachten als handeln

Aktienkurse können nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung eingeschätzt werden. Unsere Analysten haben die Aktien von Pepper Food Service auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Auch die Themen, die in den sozialen Medien rund um Pepper Food Service diskutiert wurden, waren vor allem neutral. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 128,02 JPY für die Pepper Food Service-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag jedoch bei 99 JPY, was einem Unterschied von -22,67 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 104,62 JPY liegt mit dem letzten Schlusskurs (-5,37 Prozent) unter dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält Pepper Food Service also eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Pepper Food Service ein Neutral-Titel ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Pepper Food Service-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 17,65, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht. Der Wert für den RSI25 von 62,22 bedingt eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum. Somit ergibt sich insgesamt ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Diskussionsintensität im Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen und damit neue Einschätzungen für Aktien ergeben. Bei Pepper Food Service wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist laut unserer Messung kaum Änderungen auf. Daher ergibt sich insgesamt ein "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild.