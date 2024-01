Pepper Foodrvice Aktie: Immer mit der Ruhe

Die Pepper Food Service-Aktie zeigt nach der technischen Analyse Anzeichen für eine negative Entwicklung. Der aktuelle Kurs von 99 JPY liegt 22,67 Prozent unter dem GD200 (128,02 JPY), was als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, weist mit einem Kurs von 104,62 JPY auf ein "Schlecht"-Signal hin, da der Abstand -5,37 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs daher als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die relative Stärke der Pepper Food Service-Aktie wird durch den Relative Strength-Index (RSI) bestimmt. Der RSI zeigt aktuell einen Wert von 17,65, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist. Daher wird dieses Signal als "Gut" eingestuft. Beim RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 62, was als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt resultiert daraus für die RSI die Einstufung "Gut".

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei der Pepper Food Service-Aktie durchschnittlich sind, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Pepper Food Service neutral diskutiert, und in den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung erhält.

Insgesamt erhält Pepper Food Service auf der Basis der technischen Analyse, des RSI, des Sentiments und des Anlegerverhaltens eine "Neutral"-Bewertung.