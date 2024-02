Pepper Foodrvice Aktie: Diese Meldung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt!

Die Pepper Food Service-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 118,39 JPY verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 161 JPY, was einem Unterschied von +35,99 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird dies als "Gut"-Bewertung eingestuft. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 98,02 JPY zeigt einen positiven Trend, da der letzte Schlusskurs um 64,25 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt lag. Daher erhält die Aktie auch für diesen Wert eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird Pepper Food Service also aus charttechnischer Sicht positiv bewertet.

In Bezug auf Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet.

Bei der Dividendenrendite liegt Pepper Food Service mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 1,5 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt derzeit bei 20,86 Euro, was 67 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 63 Euro. Dadurch wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung.