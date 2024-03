Pepkor Holdings Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Pepkor-Aktie: Sentiment und Buzz

Das Sentiment und der Buzz rund um die Pepkor-Aktie können über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet werden. Dies gibt interessante Einblicke in das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Diskussionsintensität deutet auf eine mittlere Aktivität im Netz hin und erfordert eine "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine negative Veränderung, was zu einer Einschätzung als "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich damit für Pepkor in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Technische Analyse

Der Durchschnitt des Schlusskurses der Pepkor-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 0,83 EUR. Der letzte Schlusskurs (0,89 EUR) weicht somit +7,23 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt bei 0,89 EUR, was nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Unterm Strich erhält die Pepkor-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Fundamental

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 12,71, was 60 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" (31,45). Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Gut" aus der Perspektive der fundamentalen Analyse.

Dividende

Die Dividendenrendite von Pepkor liegt derzeit bei 2,62 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt ("Haushalts-Gebrauchsgüter") von 3,99 %. Mit einer Differenz von 1,37 Prozentpunkten ergibt sich die Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.