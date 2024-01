Pepkor Holdings Aktie: Ist das noch wichtig?

Die technische Analyse von Pepkor zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 0,81 EUR verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut", da der Aktienkurs selbst bei 0,885 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +9,26 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage, der derzeit bei 0,88 EUR liegt, ergibt sich eine Differenz von +0,57 Prozent und damit ein "Neutral"-Signal. Auf Basis der beiden Zeiträume lautet der Gesamtbefund daher "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) der Pepkor liegt bei 65,22 und führt zu einer Einstufung als "Neutral". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, beträgt 48,1, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hindeutet. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Gesamteinschätzung.

Die Anleger-Stimmung zu Pepkor zeigt sich als "Neutral", da in den letzten zwei Wochen überwiegend positive Bewertungen in sozialen Medien abgegeben wurden, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt. Dies wird mit einer "Gut"-Bewertung honoriert. Die Stärke der Diskussion zeigt ebenfalls eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen, was ebenfalls mit "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhält Pepkor daher für diese Stufe ein "Gut".