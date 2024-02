Pepkor Holdings Aktie: Anleger dürfen gespannt sein!

Die technische Analyse der Pepkor-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 0,91 EUR einen Abstand von +10,98 Prozent zum GD200 (0,82 EUR) hat. Dies signalisiert aus charttechnischer Sicht ein positives Signal. Im Gegensatz dazu liegt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, bei 0,89 EUR. Dies führt zu einem "Neutral"-Signal, da der Abstand +2,25 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Pepkor-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Pepkor in den letzten Wochen kaum verändert. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb Pepkor auch in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe ebenfalls mit einem "Neutral" bewertet.

Was die Dividende betrifft, so ist die Dividendenrendite von Pepkor mit 2,62 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Haushalts-Gebrauchsgüter (3,95 %) niedriger. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht", da die Differenz 1,33 Prozentpunkte beträgt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Pepkor-Aktie liegt bei 50, was darauf hinweist, dass die Situation weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird auch hier eine Bewertung als "Neutral" vergeben. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 52, was ebenfalls auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hindeutet. Insgesamt erhält die Aktie daher auch in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".