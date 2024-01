Pepco Group Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

Das Anleger-Sentiment und der Buzz um die Aktie von Pepco zeigen eine erhöhte Diskussionsintensität und ergeben interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild. Die Aktie hat eine starke Diskussionsintensität im Netz hervorgebracht, was auf eine "Gut"-Einstufung hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung blieb hingegen unverändert, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich für Pepco in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Aktie mit einem Kurs von 24,12 PLN derzeit +6,44 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -21,84 Prozent beläuft. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Pepco führt zu einer Einstufung als "Neutral", sowohl auf einem Zeitraum von 7 Tagen, mit einem Niveau von 65,12, als auch auf einem Zeitraum von 25 Tagen, mit einem Wert von 51,86. Die Gesamteinschätzung basierend auf dem RSI ist somit "Neutral".

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Pepco wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert, an neun Tagen überwog die positive Kommunikation. Jedoch sind in den vergangenen ein, zwei Tagen vor allem negative Themen aufgekommen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Neutral"-Bewertung für Pepco.