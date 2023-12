Pepco Group Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Die technische Analyse zeigt, dass die Pepco derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) verläuft bei 31,85 PLN, was bedeutet, dass der Aktienkurs (25,42 PLN) um -20,19 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf der anderen Seite ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 21,28 PLN, was einer Abweichung von +19,45 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde überwiegend positiv über Pepco diskutiert. Dies führt dazu, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Pepco-Aktie überverkauft ist, mit einem RSI von 29 in den letzten 7 Tagen und 26,96 in den letzten 25 Handelstagen. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte keine wesentliche Veränderung festgestellt werden, weshalb Pepco in diesem Punkt mit "Neutral" bewertet wird. Ebenso konnten keine signifikanten Unterschiede in der Diskussionsstärke festgestellt werden, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Insgesamt erhält Pepco daher eine Gesamtbewertung als "Neutral".