Peoples of North Carolina Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Peoples Of North Carolina-Aktie zeigt einen Wert von 8 für die letzten 7 Tage, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 23,94 im überverkauften Bereich und führt zu einem weiteren "Gut"-Rating. Insgesamt ergibt sich daher eine positive RSI-Bewertung für die Aktie.

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Peoples Of North Carolina-Aktie mit 30,94 USD derzeit 18,32 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was eine kurzfristig positive Einschätzung ergibt. Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 sogar +31,88 Prozent, was auch hier zu einer positiven Gesamtbewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Die Dividendenrendite der Peoples Of North Carolina-Aktie beläuft sich derzeit auf 3,52 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Handelsbanken von 138,65 % als niedrig eingestuft wird. Die Differenz von 135,13 Prozentpunkten führt zu einer "Schlecht"-Einstufung bezüglich der Dividende.

In fundamentalen Aspekten erscheint die Aktie im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Handelsbanken) unterbewertet. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10,45 liegt der Abstand zum Branchen-KGV von 15,39 bei 32 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis führt.