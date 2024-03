Peoples /MS Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Peoples -Ms bei 8, was bedeutet, dass die Börse 8,09 Euro für jeden Euro Gewinn zahlt. Dies ist 94 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt von 134, was darauf hinweist, dass der Titel unterbewertet ist. Aufgrund des KGV wird er daher als "Gut" eingestuft.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Peoples -Ms liegt derzeit bei 13,79 USD, was die Aktie als "Gut" einstuft, da der Aktienkurs bei 15,99 USD notiert und damit einen Abstand von +15,95 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 15,94 USD, was einer Differenz von +0,31 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt ergibt sich daher eine Bewertung von "Gut" basierend auf beiden Zeiträumen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen über Peoples -Ms, was zu einer "Neutral" Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem insgesamt "Neutral" Stimmungsbild führt.

In Bezug auf die Dividende ist Peoples -Ms mit einer Dividendenrendite von 2,3 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Handelsbanken (138,66 %) niedriger zu bewerten, was zu einer aktuellen Einstufung von "Schlecht" führt. Die Differenz von 136,35 Prozentpunkten unterstreicht diese Bewertung.