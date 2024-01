Peoples /MD Aktie: Alles andere als uninteressant …

Der Relative Strength Index, bekannt als RSI, ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI der Peoples -Md liegt bei 0, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und eine Bewertung als "Gut" erhält. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausweitet, zeigt ebenfalls einen Wert von 0 für die Peoples -Md, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

Peoples -Md kann auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet werden. Die Aktie hat eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und daher eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Peoples -Md in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

In Bezug auf Dividenden schüttet Peoples -Md derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Handelsbanken. Mit einer Differenz von 136,48 Prozentpunkten (2,49 % gegenüber 138,98 %) erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Bei der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Peoples -Md-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 29,08 USD. Der letzte Schlusskurs (34 USD) weicht um +16,92 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (32,25 USD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+5,43 Prozent), was ebenfalls ein "Gut"-Rating für die Peoples -Md-Aktie bedeutet. Insgesamt erhält die Peoples -Md-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.