Peoples InsuranceADR Aktie: Hammer-Nachricht!

Die Dividendenrendite für People's Insurance Of China beträgt derzeit 6,51 Prozent, was 2,48 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Aus diesem Grund hat das Unternehmen von Analysten eine "Gut"-Bewertung erhalten. In den letzten 12 Monaten hat die Aktie eine Performance von -2,63 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Versicherungs"-Branche eine Outperformance von +3,52 Prozent darstellt. Auch im "Finanzen"-Sektor liegt die Rendite von People's Insurance Of China mit 5,09 Prozent über dem Durchschnittswert. Daher erhält das Unternehmen auch in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung.

Die Stimmung rund um People's Insurance Of China wird als neutral eingestuft, basierend auf den Kommentaren und Themen in sozialen Medien in den vergangenen Tagen. Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass die Aktie überkauft ist. Sowohl der RSI7 als auch der RSI25 weisen auf eine Überkauftheit hin, was zu einem "Schlecht"-Rating in diesem Bereich führt.