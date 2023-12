Peoples Aktie: Was macht der Markt?

Weitere Suchergebnisse zu "Peoples Bancorp":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Peoples -Oh liegt derzeit bei 7, was bedeutet, dass die Börse 7,09 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dies ist 57 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt. Daher wird der Titel als unterbewertet eingestuft und auf Grundlage des KGV als "gut" bewertet.

Aus der technischen Analyse ergibt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Peoples -Oh-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 27,05 USD lag. Der letzte Schlusskurs lag bei 34,21 USD, was einer Abweichung von 26,47 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "gut"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit 29,34 USD über dem letzten Schlusskurs (+16,6 Prozent Abweichung), weshalb auch auf kurzfristiger Basis ein "gut"-Rating vergeben wird.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor weist die Rendite von Peoples -Oh mit -3,8 Prozent eine Unterperformance von mehr als 14 Prozent auf. Auch im Vergleich zur "Handelsbanken"-Branche liegt die Rendite mit 3,92 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt keine signifikante Veränderung. Insgesamt erhält Peoples -Oh daher in dieser Kategorie ebenfalls ein "neutral"-Rating.