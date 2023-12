Peoples Aktie: So könnte es weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Peoples Bancorp":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist ein wichtiger Indikator für ihre Preiswürdigkeit. Ein niedriges KGV deutet auf eine günstige Aktie hin, während Wachstumsaktien tendenziell ein höheres KGV aufweisen. Im Vergleich zur Branche "Handelsbanken" liegt das KGV von Peoples -Oh bei 8,86, was 43 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 15 liegt. Dies lässt die Aktie als preisgünstig erscheinen und erhält daher eine gute Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

Die Analystenbewertung für Peoples -Oh zeigt, dass in den letzten 12 Monaten 0 Mal eine positive, 1 Mal eine neutrale und 0 Mal eine negative Einschätzung vergeben wurde. Langfristig wird der Titel daher von institutioneller Seite als neutral bewertet. Aktuelle Analystenupdates liegen nicht vor, aber basierend auf dem aktuellen Kurs von 34,35 USD erwarten die Analysten eine negative Entwicklung von -18,49 Prozent und ein mittleres Kursziel von 28 USD, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende schneidet Peoples -Oh im Vergleich zum Branchendurchschnitt Handelsbanken mit einer Dividendenrendite von 5,66 Prozent im Vergleich zu 138,67 Prozent unterdurchschnittlich ab. Dies führt zu einer negativen Bewertung.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie zeigen in den sozialen Medien keine wesentlichen Veränderungen in den letzten vier Wochen. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich neutral bewertet. Ebenso wurde keine signifikante Veränderung in der Kommunikationsfrequenz festgestellt.

Insgesamt ergibt sich für Peoples -Oh eine neutrale Bewertung auf der Grundlage von fundamentaler, analytischer und sozialer Einschätzung.