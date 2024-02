Peoples Aktie: Es geht auch anders!

Weitere Suchergebnisse zu "Peoples Bancorp":

Die Stimmung und das Interesse an der Peoples -Oh-Aktie haben sich laut einer aktuellen Auswertung in den letzten Monaten verschlechtert. Sowohl die Stimmungsänderung als auch die Diskussionsintensität haben abgenommen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie der Peoples -Oh derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 42,05 und deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI25-Wert von 58 bestätigt diese neutrale Einstufung.

Im Branchenvergleich hat die Peoples -Oh-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +1,53 Prozent erzielt, verglichen mit anderen Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche, die im Durchschnitt um -2,35 Prozent gefallen sind. Im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor lag die Aktie jedoch um 3,8 Prozent unter dem Durchschnitt.

Die Analystenbewertung für die Peoples -Oh-Aktie ist derzeit "Neutral", basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 28 USD, was einem Abwärtspotenzial von -3,58 Prozent entspricht.

Insgesamt erhält die Peoples -Oh-Aktie aufgrund der aktuellen Marktsituation eine "Neutral"-Bewertung.