Peoples Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Weitere Suchergebnisse zu "Peoples Bancorp":

Der Aktienkurs von Peoples -Oh hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 27,78 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche im Durchschnitt nur um 2,14 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Peoples -Oh im Branchenvergleich eine Outperformance von +25,64 Prozent aufweist. Auch im "Finanzen"-Sektor konnte das Unternehmen punkten, denn die mittlere Rendite lag hier bei 10,7 Prozent, während Peoples -Oh ganze 17,07 Prozent darüber lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen wird dem Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie verliehen.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird deutlich, dass Peoples -Oh mit einem aktuellen KGV von 8 im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Handelsbanken", die im Durchschnitt ein KGV von 15 haben, unterbewertet ist. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Peoples -Oh liegt bei 97,01, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 35, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung als "Schlecht" vergeben.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Peoples -Oh-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 27,31 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 32,25 USD liegt somit deutlich darüber, was eine Bewertung als "Gut" rechtfertigt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Gut"-Rating bedacht, da der letzte Schlusskurs von 30,54 USD ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Insgesamt erhält die Peoples -Oh-Aktie somit aufgrund der positiven Performance und Fundamentaldaten sowie der überkauften Situation und der technischen Analyse ein gemischtes Rating mit sowohl "Gut"- als auch "Schlecht"-Einstufungen.