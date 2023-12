People's Insurance of China Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Der Aktienkurs von People's Insurance Of China erreichte im vergangenen Jahr eine Rendite von -2,63 Prozent. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Finanzsektor liegt die Aktie damit um 5,34 Prozent über dem Durchschnitt (-7,97 Prozent). Die jährliche Rendite für Versicherungsunternehmen beträgt im Mittel -6,52 Prozent, wobei People's Insurance Of China aktuell 3,89 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Gut".

Im Hinblick auf die Fundamentaldaten zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie bei 4,39 liegt und somit 59 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 10. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist, was zu einer positiven Bewertung auf dieser Stufe führt.

In Bezug auf die Dividende weist die People's Insurance Of China eine Dividendenrendite von 6,51 % auf, was 1,95 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt von 4,56 % liegt. Dieser höhere mögliche Gewinn führt zu einer weiteren Einstufung als "Gut".

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass es im vergangenen Monat keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab, was zu einer neutralen Bewertung auf dieser Stufe führt. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen war ebenfalls durchschnittlich, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Aktie von People's Insurance Of China aufgrund der verschiedenen Bewertungskriterien eine neutrale Einschätzung.