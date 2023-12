People's Insurance of China Aktie: So schnell kann es gehen

Die Aktie von People's Insurance Of China wird derzeit als unterbewertet eingestuft, basierend auf einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 4,69 im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Versicherungsbranche, die mit einem KGV von 10,68 bewertet werden. Dies deutet auf eine positive fundamentale Analyse hin.

Bei der technischen Analyse zeigt der Relative Strength Index (RSI) von 80,95 ein Signal von "überkauft", während der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen basiert, eine neutrale Einschätzung von 61,25 ergibt. Insgesamt ergibt sich aus diesem Signal eine negative Bewertung.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung zeigt, dass der letzte Schlusskurs von 2,37 HKD deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt von 2,77 HKD der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer schlechten Bewertung führt. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs von 2,37 HKD auch unter dem gleitenden Durchschnitt von 2,62 HKD der letzten 50 Handelstage, was zu einer weiteren negativen Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wird als neutral eingestuft, da in den letzten zwei Wochen hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert diskutiert wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einstufung der Anleger-Stimmung.

Insgesamt zeigen die fundamentalen und technischen Analysen sowie die Anleger-Stimmung, dass die Aktie von People's Insurance Of China derzeit negative Signale aufweist und als schlecht bewertet wird.

