People's Insurance of China Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Die People's Insurance Of China hat eine Dividende von 6,51 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Versicherung (4,54 %) eine höhere Ausschüttung bedeutet. Dieser Unterschied von 1,96 Prozentpunkten führt zu einer aktuellen Bewertung von "Gut".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in Bezug auf die Anleger war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Es gab keine Diskussionen über positive oder negative Themen in Bezug auf das Unternehmen People's Insurance Of China. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse ist der Kurs der People's Insurance Of China von 2,4 HKD inzwischen um -4 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 sich auf -13,04 Prozent beläuft. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume.

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge wurde festgestellt. Aus diesem Grund wird die Aktie auch in diesem Bereich mit einem "Neutral"-Rating bewertet.